Косачев: Брюссель понял, что с Россией бессмысленно говорить на языке санкций

Москва не исключает возможности того, что Брюссель решил изменить тактику в отношениях с Россией, отказавшись от санкционного давления. Если это так, подобное развитие событий можно лишь приветствовать.

Москва не исключает возможности того, что Брюссель решил изменить тактику в отношениях с Россией, отказавшись от санкционного давления. Если это так, подобное развитие событий можно лишь приветствовать.

С таким заявлением в интервью газете «Известия» выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя прошедший во вторник, 26 января, встречу министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Прошедшая в Брюсселе встреча глав МИД завершилась тем, что министры отказались ввести новые санкции против России из-за ситуации с арестованным блогером Алексеем Навальным, проигнорировав таким образом резолюцию Европарламента.

«Есть два подхода к прохождению конфликтных ситуаций: либо "мы не согласны, но диалог продолжаем", либо "мы не согласны и переводим диалог на язык санкций". До сих пор в ЕС превалировал второй подход, и понятно, что накоплен определенный опыт, который указывает на то, что такой язык в отношениях с Россией не проходит», — заявил по этому поводу Константин Косачев.

По его словам, какими бы жесткими и обширными не были антироссийские санкции, они не в состоянии повлиять на позицию Москвы в том, что касается соблюдения российского законодательства и сохранения суверенитета РФ, и в других вопросах. Также сенатор отметил, что Европейский союз не отказывается от своей принципиальной оценки событий, и это его право.

«При этом, возможно, в Брюсселе начинают понимать бесперспективность такой стратегии и меняют тактику. Если это так, то такое развитие можно только приветствовать», — добавил Косачев в заключение беседы.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию, в которой содержались призывы остановить строительство российского газопровода в Германию «Северный поток – 2» и ввести против России дополнительные санкции из-за задержания в московском аэропорту Шереметьево блогера Алексея Навального. Также в резолюции ЕП содержался призыв освободить Навального.

За принятие резолюции ЕП проголосовал 581 депутат, при 44 воздержавшихся и 50 высказавшихся против.

Однако в ходе прошедшей 26 января встречи глав МИД входящих в Евросоюз стран выяснилось, что единства по поводу новых антироссийских санкций нет.

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши призывают ввести новые ограничения как можно скорее, в то время как главы МИД Германии, Франции и ряда других стран предлагают не спешить в этом вопросе, а люксембургский министр выступил за возобновление сотрудничества с Россией.