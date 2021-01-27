Украинский политолог: Новые власти США еще используют Порошенко в своих целях

Новый президент США Джо Байден, вопреки мнению многих экспертов и политологов, не сбросит со счетов бывшего украинского президента Петра Порошенко, несмотря на его замешанность в коррупционных скандалах.

Новый президент США Джо Байден, вопреки мнению многих экспертов и политологов, не сбросит со счетов бывшего украинского президента Петра Порошенко, несмотря на его замешанность в коррупционных скандалах.

Такое мнение в личном видеоблоге высказал украинский политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

«Некоторые говорят, что Байден уже списал Порошенко, но, ребята, чтобы списать Порошенко… При всем моем отношении к нему, прямо скажу, он мне не нравится…», — заявил политолог.

По его словам, Порошенко вообще не следовало заниматься политикой и идти во власть. Для него правильнее было бы сосредоточиться на бизнесе – на производстве шоколада и какао, на открытии кофеен и «Шоколадниц». Порошенко было совершенно незачем лезть в политику, уверен Соскин.

«Несовместима его жадность с политикой, он приносит только вред, — отмечает эксперт. — Но для Байдена, Нуланд и всех остальных он на сегодняшний день – шикарная фигура, и, естественно, его будут поддерживать».

Весь вопрос, отмечает Соскин, заключается теперь лишь в том, кого американские кураторы поддержат перед следующими президентскими выборами на Украине. Но очевидно, что они будут поддерживать кандидата с незапятнанной репутацией, которого будет продвигать Порошенко.

Напомним, ранее киевские политологи предположили, что Джо Байден постарается дистанцироваться от Петра Порошенко, так как бывший украинский президент ассоциируется на Западе с коррупционными скандалами. Кроме того, высказывались мнения, что Байден постарается не афишировать свои бывшие связи с Порошенко, чтобы не напоминать о том, что его собственный сын – Хантер Байден – фигурировал в скандале с компанией «Бурисма».

Новые президентские выборы на Украине должны будут пройти в 2023 году, однако ранее ряд экспертов предсказывал, прогнозировал политический кризис в стране, который приведет к досрочным парламентским и президентским выборам.