Опубликован список туристов для отправки к МКС на Crew Dragon

В США опубликовали список первых туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на МКС.

В США опубликовали список первых туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на МКС.

Данные первых пассажиров Crew Dragon были опубликованы американской аэрокосмической компанией Axiom Space. Так, на станцию отправятся бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Напомним, что весной минувшего года Axiom Space, базирующаяся в Хьюстоне, договорилась со SpaceX о доставке трех человек на Международную космическую станцию. По данным компании, продолжительность туристического полета составит десять дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.