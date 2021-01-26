Украинские социологи указали на резкое понижение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал ниже 20%. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал ниже 20%. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому продолжает падать. По информации КМИС, если бы выборы главы Незалежной состоялись в ближайшее время, Зеленский набрал бы лишь 13,4% голосов всех респондентов.

"Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, <...> Зеленский получил бы 13,4% голосов всех респондентов и 19,8% голосов тех, кто определился с выбором", — сообщили украинские социологи.

Социологический опрос института также показал, что на втором месте по низкому уровню доверия граждан Украины находится экс-президент Петр Порошенко, на третьем — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.