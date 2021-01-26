Киевский суд запретил отмечать националистические праздники

Киевский окружной административный суд запретил отмечать годовщины дней рождений некоторых националистов. Об этом сообщил экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

Киевский окружной административный суд запретил отмечать годовщины дней рождений некоторых националистов. Об этом сообщил экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

На Украине вводится новый запрет, который коснется городской госадминистрации Киева, пишет Портнов в своем Facebook. Теперь на территории страны нельзя отмечать памятные даты и юбилеи полковника армии Украинского государства Ивана Полтавца-Остряницы, полковника повстанческой армии Василия Левковича, полковников запрещенной в РФ организации УПА Василия Сидора и Василия Галасы.

Суд запретил праздновать годовщины дней рождений писателя и политика Юрия Липы, который знаменит своими антисемитскими заявлениями, отметил Портнов в своем иске.