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20:57   26 Января 2021
Ближнее зарубежье

Сенатор объяснил, почему Киев должен забыть про репарации за Донбасс

Сенатор объяснил, почему Киев должен забыть про репарации за Донбасс

Член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал законопроект о «реинтеграции» Донбасса, подготовленный киевскими властями. Он пояснил, что Украине не стоит ждать от России репарации за регион.

Созданное киевом Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий разработало проект «О госполитике переходного периода». В его тексте Россия упоминается исключительно как «страна-агрессор», на которую возлагается ответственность за нанесенный Украине ущерб. Как именно Киев собирается требовать от Москвы деньги, не уточняется.

Отсутствуют в документе и пояснения относительно того, на какие деньги Украина будет строить в Донбассе мемориалы «жертвам российской военной агрессии». Предполагается, что после деоккупации, в течение переходного периода (25 лет) на освобожденных территориях должны проходить мероприятия по «чествованию памяти жертв вооруженной агрессии РФ».

Сенатор объяснил, почему Киев должен забыть про репарации за Донбасс

При этом  тексте нет ни слова про необходимость соблюдения Минских соглашений – главного документа, обеспечивающего прекращение боевых действий на юго-востоке страны. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что все это говорит лишь о том, что Украина не заинтересована в урегулировании обстановки в Донбассе, тем более сейчас, когда к власти в США пришел Джо Байден.

Сенатор таке допустил, что ВСУ может начать новое наступление.

«Конечно, надо сказать, что там никогда и не было ничего другого, кроме обострения. Но, действительно, сейчас многое будет зависеть от Вашингтона. И мое мнение таково, что принципиально новой политики в отношении России мы не увидим, во всяком случае каких-либо послаблений можно не ждать. Вообще, само украинское правительство не заинтересовано в нормальном дипломатическом урегулировании ситуации. Потому что это для них станет потерей многого из того, что они получают от США», — убежден Климов.

Заявление Киева о репарациях или мемориалах жертвам так называемой «агрессии России» нужно воспринимать как спланированную провокацию, подчеркнул он в беседе с «ПолитРоссией». На Украине понимают, что РФ не пойдет на такие условия. Он в очередной раз подчеркнул, что речь идет о внутриукраинском конфликте, в котором Россия участия не принимает.

Сенатор объяснил, почему Киев должен забыть про репарации за Донбасс

«Поэтому свои мечты о репарациях могут засунуть куда подальше. В конце концов, им не привыкать. Мы от них чего только не слышали – некоторые даже до Москвы предлагали дойти. К этому надо относиться спокойно. Но если с их стороны начнутся какие-то реальные действия, наша реакция будет молниеносной и адекватной», —заключил сенатор.

Воруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей заявили о несогласии с новым националистическим  курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

По данным ООН, за шесть лет войны погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, более 9 тысяч были ранены.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие. Оно предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

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#донбасс #украина #минские соглашения #климов

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