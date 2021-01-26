Сенатор объяснил, почему Киев должен забыть про репарации за Донбасс

Член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал законопроект о «реинтеграции» Донбасса, подготовленный киевскими властями. Он пояснил, что Украине не стоит ждать от России репарации за регион.

Член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал законопроект о «реинтеграции» Донбасса, подготовленный киевскими властями. Он пояснил, что Украине не стоит ждать от России репарации за регион.

Созданное киевом Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий разработало проект «О госполитике переходного периода». В его тексте Россия упоминается исключительно как «страна-агрессор», на которую возлагается ответственность за нанесенный Украине ущерб. Как именно Киев собирается требовать от Москвы деньги, не уточняется.

Отсутствуют в документе и пояснения относительно того, на какие деньги Украина будет строить в Донбассе мемориалы «жертвам российской военной агрессии». Предполагается, что после деоккупации, в течение переходного периода (25 лет) на освобожденных территориях должны проходить мероприятия по «чествованию памяти жертв вооруженной агрессии РФ».

При этом тексте нет ни слова про необходимость соблюдения Минских соглашений – главного документа, обеспечивающего прекращение боевых действий на юго-востоке страны. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что все это говорит лишь о том, что Украина не заинтересована в урегулировании обстановки в Донбассе, тем более сейчас, когда к власти в США пришел Джо Байден.

Сенатор таке допустил, что ВСУ может начать новое наступление.

«Конечно, надо сказать, что там никогда и не было ничего другого, кроме обострения. Но, действительно, сейчас многое будет зависеть от Вашингтона. И мое мнение таково, что принципиально новой политики в отношении России мы не увидим, во всяком случае каких-либо послаблений можно не ждать. Вообще, само украинское правительство не заинтересовано в нормальном дипломатическом урегулировании ситуации. Потому что это для них станет потерей многого из того, что они получают от США», — убежден Климов.

Заявление Киева о репарациях или мемориалах жертвам так называемой «агрессии России» нужно воспринимать как спланированную провокацию, подчеркнул он в беседе с «ПолитРоссией». На Украине понимают, что РФ не пойдет на такие условия. Он в очередной раз подчеркнул, что речь идет о внутриукраинском конфликте, в котором Россия участия не принимает.

«Поэтому свои мечты о репарациях могут засунуть куда подальше. В конце концов, им не привыкать. Мы от них чего только не слышали – некоторые даже до Москвы предлагали дойти. К этому надо относиться спокойно. Но если с их стороны начнутся какие-то реальные действия, наша реакция будет молниеносной и адекватной», —заключил сенатор.

Воруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут законный президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей заявили о несогласии с новым националистическим курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

По данным ООН, за шесть лет войны погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, более 9 тысяч были ранены.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие. Оно предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».