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20:10   26 Января 2021
Политика

Немецкий журналист выступил в защиту строительства "Северного потока — 2″

Немецкий журналист выступил в защиту строительства "Северного потока — 2″

Обозреватель немецкого издания Handelsblatt Клаус Штратман назвал нецелесообразным прекращение сотрудничества по газопроводу "Северный поток — 2".

Журналист рассказал о зависимости от строительства трубопровода благосостояния пяти европейских компаний. Немецкий обозреватель также разбил аргументы экоактивистов о якобы негативном влиянии трубопровода на экологию. Само наличие газопровода не заставляет переходить Европу на исключительно ископаемое топливо, отметил Клаус Штратман.

Немец обратил внимание на созданный в поддержку "Северного потока — 2" фонд. Организация не является "маскировкой" для преодоления санкций США, добавил журналист.

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#германия #Северный поток — 2 #Клаус Штратман

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