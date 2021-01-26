Обозреватель немецкого издания Handelsblatt Клаус Штратман назвал нецелесообразным прекращение сотрудничества по газопроводу "Северный поток — 2".

Обозреватель немецкого издания Handelsblatt Клаус Штратман назвал нецелесообразным прекращение сотрудничества по газопроводу "Северный поток — 2".

Журналист рассказал о зависимости от строительства трубопровода благосостояния пяти европейских компаний. Немецкий обозреватель также разбил аргументы экоактивистов о якобы негативном влиянии трубопровода на экологию. Само наличие газопровода не заставляет переходить Европу на исключительно ископаемое топливо, отметил Клаус Штратман.

Немец обратил внимание на созданный в поддержку "Северного потока — 2" фонд. Организация не является "маскировкой" для преодоления санкций США, добавил журналист.