Правоохранители возбудили 20 уголовных производств после незаконных митингов

Сейчас сотрудники полиции расследуют 20 уголовных дел, которые были возбуждены по итогам незаконных акций протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили в СК.

Сейчас сотрудники полиции расследуют 20 уголовных дел, которые были возбуждены по итогам незаконных акций протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили в СК.

Ранее стало известно, что около 450 административных дел также поступило в московские суды после событий 23 января.

В основном митингующие нарушали законодательство о митингах и неповиновении требованию полиции. Более 60 злоумышленников получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.