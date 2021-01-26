20:04 26 Января 2021Происшествия
Правоохранители возбудили 20 уголовных производств после незаконных митингов
Сейчас сотрудники полиции расследуют 20 уголовных дел, которые были возбуждены по итогам незаконных акций протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили в СК.
Сейчас сотрудники полиции расследуют 20 уголовных дел, которые были возбуждены по итогам незаконных акций протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили в СК.
Ранее стало известно, что около 450 административных дел также поступило в московские суды после событий 23 января.
В основном митингующие нарушали законодательство о митингах и неповиновении требованию полиции. Более 60 злоумышленников получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.