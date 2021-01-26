Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:04   26 Января 2021
Происшествия

Правоохранители возбудили 20 уголовных производств после незаконных митингов

Правоохранители возбудили 20 уголовных производств после незаконных митингов

Сейчас сотрудники полиции расследуют 20 уголовных дел, которые были возбуждены по итогам незаконных акций протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили в СК.

Ранее стало известно, что около 450 административных дел также поступило в московские суды после событий 23 января.

В основном митингующие нарушали законодательство о митингах и неповиновении требованию полиции. Более 60 злоумышленников получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #митинг #дела

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров