Неожиданный союзник России в борьбе за СП-2 вызвал «озверение» в США, считает политолог Александр Рар.

Россия обрела нового союзника в борьбе с санкциями США против «Северного потока — 2», пишет Financial Times. Речь идет о федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии, руководство которой осудило наглость американцев и создало экологический фонд для содействия в достройке СП-2.

Именно на северо-востоке ФРГ, у выхода к Балтийскому морю, находится логистический центр и конечная точка незаконченного российского проекта. Британская газета называет немецкий государственный фонд «неожиданным союзником» России, отмечая, что структура появилась в крайне чувствительный для США момент прихода новой администрации. Президент Джо Байдена не хочет начинать внешнюю политику с торговой войны, пишет FT

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что неожиданный союзник России в борьбе за СП-2 вызвал «озверение» в США. Он напомнил, что земля Мекленбург – Передняя Померания расположена на балтийском побережье, и оба «Северных потока» проходят по ее территории.

Российские газопроводы критически важны для экономики этого региона, который намерен отстаивать статус ключевого европейского газового хаба. Также политолог напоминает, что премьер-министр земли Мануэла Швезиг — член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая традиционно нацелена на конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией.

«Она придумала, как защитить СП-2 США. Американские санкции могут ударить по частным фирмам, но, если США нападут на госфонд, это будет совсем другой конфликт – серьезная экономическая война. На это Америка не пойдет – и она не имеет никакого права это делать. Это нарушение всех международных прав и обязательств, и это понимают сами американцы. Поэтому, думаю, они просто озверели от того, что немцы решили взять под госзащиту постройку "Северного потока — 2" и вообще газовый альянс с Россией», — высказался Рар в эфире YouTube-канала PolitWera

Против «Северного потока—2» активно выступает партия «Зеленых». Впрчоем, по словам эксперта, она давно не является объединением сторонников чистой энергии. В реальности «Зеленые» отражают интересы Вашингтона с акцентом на «защиту прав» в американском понимании. Рар уверен, что российский газопровод будет достроен из-за его важности для немецкой и европейской экономик.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

Помимо США, СП-2 противятся страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.