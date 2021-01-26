Манукян рассказал о любителях психотропных веществ среди участников "навальнингов"

Член Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал о причинно-следственной связи агрессивного поведения митингующих на незаконных митингах, которые назвали "навальнингами".

Член Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал о причинно-следственной связи агрессивного поведения митингующих на незаконных митингах, которые назвали "навальнингами".

По всей России 23 января прошли несанкционированные массовые акции в поддержку главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального. Однако в некоторых случаях митингующие отличились немотивированной агрессией.

Так, общественник рассказал о любопытной истории, которая произошла в Ростове-на-Дону, где жители одного из домов пожаловались на шумных соседей. Выяснилось, что дебоширы подняли себе настроение с помощью психотропных веществ. Люди отличились нестандартным поведением на "навальнинге". Манукян рассказал, что одного человека из этой компании оштрафовали за участие в несогласованной акции протеста. Подробнее читайте на сайте Федерального агентства новостей.