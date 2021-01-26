Вооруженные силы Центральноафриканской республики смогли восстановить контроль над территорией города Боали.

Вооруженные силы Центральноафриканской республики смогли восстановить контроль над территорией города Боали.

По информации Федерального агентства новостей, солдаты вооруженных сил ЦАР (FACA) провели масштабную операцию по освобождению Боали от радикалов и уничтожили 44 члена "Коалиции патриотов за перемены" (CPC), захвативших город. Среди ликвидированных военные обнаружили наемников из Чада и Судана. Также силовикам удалось взять в плен трех радикалов, которых уже отправили для допроса в Банги.

ВС Центральноафриканской республики показали высокую подготовку при захвате боевиков, которую ранее обеспечили инструкторы из России. Правительство страны смогло начать преобразования в армии благодаря помощи от РФ.

Кроме того, с помощью российских властей в африканской стране были организованы безопасные и легитимные выборы, которые состоялись 27 декабря прошлого года.