Осужденный серийный убийца из Новоуральска вновь предстанет перед судом

Серийный убийца из Новоуральска, приговоренный к пожизненному сроку, снова пойдет под суд. Преступника обвиняют в убийстве 16-летней девушки.

Серийный убийца из Новоуральска, приговоренный к пожизненному сроку, снова пойдет под суд. Преступника обвиняют в убийстве 16-летней девушки.

Заключенному предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в Башкирии в 2001 году. Правоохранители обнаружили тело ребенка в лесу. Осужденного временно перевезли в изолятор Уфы. Серийный убийца уже сознался в содеянном.

Следствие считает, что преступление произошло возле автовокзала в селе Мясегутово. Преступник предложил подвезти девушку и увез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем убил. Убийца изрезал труп, затем привязал его тросом к машине и вывез в лес, где и спрятал тело.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, передает СК РФ по региону.