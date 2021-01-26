Завершено следствие по делу о взятках экс-главы Читы Кузнецова

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении экс-мэра Читы Олега Кузнецова. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции.

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении экс-мэра Читы Олега Кузнецова. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции.

Следователи завершили расследование дела о получении взяток на общую сумму около 10 млн рублей. Кузнецов не сознался в содеянном. До финала следствия суд продлил его арест.

По версии правоохранительных органов, в 2016 году местный бизнесмен обустроил территорию на загородной даче Кузнецова, потратив на эти цели 2 млн рублей. Затем предприниматель в течение того же года оказывал градоначальнику еще ряд услуг. В конце концов взяткодатель сам обратился в правоохранительные органы, поэтому его освободили от ответственности.