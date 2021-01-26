Депутат рассказала, как справиться со страхами россиян перед вакцинацией

Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева и назвала разъяснительную работу лучшим способом избавить от страха перед прививкой.

Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева и назвала разъяснительную работу лучшим способом избавить от страха перед прививкой.

Тему опасений людей перед вакцинацией от коронавируса обсудили в эфире Первого канала на программе "Время покажет". Приглашенные специалисты и ведущий, руководитель издания Politrussia Руслан Осташко попытались разобраться, почему некоторые жители России боятся делать прививку от инфекции. Руководитель депутатского объединения "Моя Москва" в столичной городской думе Елена Николаева прокомментировала сложившуюся ситуацию. Депутат считает, что вакцинация однозначно должна проходить на добровольной основе.

"Я категорически против какой-либо обязаловки, потому что это свобода воли, мы имеем право сделать прививку или, по тем или иным причинам, отказаться от нее", — подчеркнула Николаева.

Также депутат объяснила, как справиться с опасениями перед прививочной кампанией. Лучшим способом будет проведение разъяснительных бесед, в частности на подобных передачах. В ходе объяснений люди узнают как проходит вакцинация, возможны ли последствия и какими они могут быть, подытожила Николаева.