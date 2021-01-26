Заболевшую коронавирусом тигрицу в шведском зоопарке пришлось усыпить

Животные могли заразиться от сотрудников зоопарка, считают медики.

Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке на западе Швеции заразились коронавирусом. Инцидент произощел в города Бороса на западе страны. Это первый в Швеции случай обнаружения COVID-19 у кошачьих. Взятый у животных биоматериал отправили в немецкую лабораторию.

Как уточняет телеканал SVT, 17-летняя Настасья быстро теряла аппетит, ее состояние ухудшилось. В итоге сотрудники зоопарка приняли решение усыпить тигрицу. У львов же болезнь протекает в легкой форме. Их вольер изолирован.

Медики считают, что обитатели зоопарка могли заразиться от сотрудников, поскольку у многих из них наблюдались симптомы вируса, а у троих выявили COVID-19.

«На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку», – заявил государственный эпизоотолог Карл Столь.

Ранее стало известно, что в зоопарке Луисвилла в Кентукки снежный барс заразился коронавирусом. Отмечалось, что у животного наблюдаются легкие симптомы заболевания.