Заболевшую коронавирусом тигрицу в шведском зоопарке пришлось усыпить
Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке на западе Швеции заразились коронавирусом. Инцидент произощел в города Бороса на западе страны. Это первый в Швеции случай обнаружения COVID-19 у кошачьих. Взятый у животных биоматериал отправили в немецкую лабораторию.
Как уточняет телеканал SVT, 17-летняя Настасья быстро теряла аппетит, ее состояние ухудшилось. В итоге сотрудники зоопарка приняли решение усыпить тигрицу. У львов же болезнь протекает в легкой форме. Их вольер изолирован.
Медики считают, что обитатели зоопарка могли заразиться от сотрудников, поскольку у многих из них наблюдались симптомы вируса, а у троих выявили COVID-19.
«На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку», – заявил государственный эпизоотолог Карл Столь.
Ранее стало известно, что в зоопарке Луисвилла в Кентукки снежный барс заразился коронавирусом. Отмечалось, что у животного наблюдаются легкие симптомы заболевания.