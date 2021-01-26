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19:43   26 Января 2021
Политика

Путин согласился присутствовать на церемонии открытия движения по ЦКАД

Путин согласился присутствовать на церемонии открытия движения по ЦКАД

Президент РФ Владимир Путин готов посетить церемонию открытия движения Центральной кольцевой автодороги в июле 2021 года, о чем он сказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Строительство ЦКАД протяженностью 336,5 км началось в 2014 году. Новая трасса федерального значения должна разгрузить центральный транспортный узел Московского региона благодаря отводу основного потока транзитного трафика в обход столицы.

Воробьев сказал, что движение по ЦКАД на всей его протяженности откроется в июле 2021 года. В ответ на предложение губернатора посетить церемонию Путин согласился, отметив, что "с удовольствием" поприсутствует на мероприятии.

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#москва #путин #цкад

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