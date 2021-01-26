Путин согласился присутствовать на церемонии открытия движения по ЦКАД

Президент РФ Владимир Путин готов посетить церемонию открытия движения Центральной кольцевой автодороги в июле 2021 года, о чем он сказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Президент РФ Владимир Путин готов посетить церемонию открытия движения Центральной кольцевой автодороги в июле 2021 года, о чем он сказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Строительство ЦКАД протяженностью 336,5 км началось в 2014 году. Новая трасса федерального значения должна разгрузить центральный транспортный узел Московского региона благодаря отводу основного потока транзитного трафика в обход столицы.

Воробьев сказал, что движение по ЦКАД на всей его протяженности откроется в июле 2021 года. В ответ на предложение губернатора посетить церемонию Путин согласился, отметив, что "с удовольствием" поприсутствует на мероприятии.