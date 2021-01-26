Миллионы поступили на биткоин-кошелек ФБК после митинга 23 января

Соратники Алексея Навального организовали митинги и получат миллионные премии, а судьба использованных для этого людей их не волнует, считает политолог Армен Гаспарян.

Соратники Алексея Навального организовали митинги и получат миллионные премии, а судьба использованных для этого людей их не волнует, считает политолог Армен Гаспарян.

Накануне митингов и в сам день "икс" координатор проектов признанного иноагентом ФБК Леонид Волков получил около 6,5 млн рублей на биткоин-кошелек фонда, отметил эксперт. На следующий день был совершен еще один перевод на 2,5 млн. Однако, как отметил Гаспарян, соратники блогера, которые устраивали беспорядки на улицах, не задаются вопросом, куда будут направлены эти деньги. По мнению политолога, эти огромные средства получают сотрудники ФБК в виде премий за организацию беспорядков.

"Просто кто-то по итогам этого, так сказать, бенефиса убудет лет на десять в мордовский лагерь, а кто-то будет снимать деньги с биткоин-кошелька ФБК. Ну, каждому свое", — подчеркнул он в беседе с Nation News.

Он также напомнил о протестных акциях, которые устраивали соратники Навального в прошлые годы. Тогда сам блогер вышел сухим из воды и ушел от ответственности, а вот его сторонники получили реальные сроки.

"Мне жаль каждую их отдельно взятую жизнь, которую они сами себе благополучнейшим образом исковеркают в результате этого всего", — заключил Гаспарян.

Как сообщалось ранее, несанкционированные акции протеста 23 января прошли в нескольких городах страны после ареста Алексея Навального, хотя основатель ФБК был арестован 18 января на законных основаниях из-за нарушений отбывания условного срока по делу "Ив Роше".

По факту многочисленных нарушений и нападений на силовиков во время акций в СК намерены возбудить дело о массовых беспорядках.