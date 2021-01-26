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19:28   26 Января 2021
Политика

Премьер-министр России рассказал о производстве «Спутник V» в Белоруссии

Премьер-министр России рассказал о производстве «Спутник V» в Белоруссии

РФ и Белоруссия создают совместное производство российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о совместной работе России с Белоруссией по борьбе с COVID-19. По словам российского премьера, в начале января РФ передала Белоруссии очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

"В соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии", — заявил российский политик.

Минздрав Белоруссии в декабре прошлого года сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на российскую вакцину "Спутник V". Планируется, что в республике будет использоваться пять–шесть вакцин разных производителей.

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#белоруссия #мишустин #Спутник V

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