Портрет Путина может появиться на пятитысячной купюре

Предложение о размещении изображения президента РФ на пятитысячной купюре высказал депутат Госдумы. Он добавил, что "это будет логично".

Предложение о размещении изображения президента РФ на пятитысячной купюре высказал депутат Госдумы. Он добавил, что "это будет логично".

Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил поместить портрет президента России Владимира Путина на пятитысячную купюру.

"Нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — сказал Калашников.

Об этом он упомянул в разговоре с радио "Говорит Москва", комментируя инициативу Минфина США. Ведомство предложило разместить на 20-долларовой купюре изображение Гарриет Табмен, которая выступала против рабства.

Калашников увидел в этой идее попытку скрыть настоящие политические проблемы. Он предположил, что может увеличиться напряжение в обществе. Депутат считает, что к размещению изображений на купюрах нужно подходить ответственно, потому что каждый знаменитый человек это какой-то символ.