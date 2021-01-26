Началова перед смертью пыталась ввести своих фанатов в заблуждение

Жизнь эстрадной певицы Юлии Началовой внезапно оборвалась 16 марта 2019 года. Звезда не смогла прийти в себя после операции на ноге в Боткинской больнице.

Жизнь эстрадной певицы Юлии Началовой внезапно оборвалась 16 марта 2019 года. Звезда не смогла прийти в себя после операции на ноге в Боткинской больнице.

Началовой могло бы исполниться 40 лет 31 января. Программа "Док-Ток" подготовила три спецвыпуска о творчестве и жизни певицы к ее юбилею. В съемках биографического фильма приняли участие родственники и друзья артистки, а также ее коллеги по сцене. В документальной картине задействованы редкие архивные материалы, такие как голосовые сообщения и неизданные демо-версии песен Началовой.

В дни, когда певица уже была госпитализирована, в ее соцсетях появлялись фотографии из Рима. Знаменитость посвящала отдыху и работе многословные посты. Таким образом она хотела скрыть от поклонников свое лечение, до последнего не теряя надежды на выздоровление. Началова отправляла своей подруге, PR-директору Анне Исаевой инструкции своеобразного "обмана" фанатов.

"На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: "Какая больница? Она в Риме", — говорила певица своей сотруднице в одном из последних голосовых сообщений.

Началова долгое время страдала нервной анорексией и болела красной волчанкой. Звезда также перенесла неудачную пластическую операцию на груди, из-за которой у нее началось заражение крови. Певицу похоронили 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище в Москве.