Десятки мужчин и женщин с националистическими флагами устроили шествие с криками "Слава Украине!". Киевские прохожие и молодежь отреагировали на мероприятие.

Десятки мужчин и женщин с националистическими флагами устроили шествие с криками "Слава Украине!". Киевские прохожие и молодежь отреагировали на мероприятие.

Группа студентов громко высказалась о шествии националистов и назвала его "Маршем неудачников". Молодые люди отказались продолжать мысль на камеру корреспондента Федерального агентства новостей и быстро покинули улицу. Примерно половину демонстрантов составляли люди с белыми флагами, на которых изображена красная горизонтальная линия. Участниками оказались активисты, бежавшие из Белоруссии после несостоявшейся революции.

Шествие завершилось панихидой священника "Новой церкви Украины", который заявил, что быть наследником Степана Бандеры — великая честь для сограждан.