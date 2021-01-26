Журавко рассказал, кто начал «бузу Украины» против России в ПАСЕ

Украинская делегация устроила в Парламентской ассамблее демарш против России, руководствуясь указаниями не Киева, а Вашингтона. И целью США является не убрать Россию из ПАСЕ, а лишь поиграть на нервах у Москвы.

Украинская делегация устроила в Парламентской ассамблее демарш против России, руководствуясь указаниями не Киева, а Вашингтона. И целью США является не убрать Россию из ПАСЕ, а лишь поиграть на нервах у Москвы.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя скандальное начало январской сессии ПАСЕ, когда украинские делегаты выступили с инициативой лишить делегацию РФ всех прав.

Украинский политик напомнил, что Россия, наряду с Германией, Францией и Италией, платит в бюджет ПАСЕ самый большой ежегодный взнос – более 30 миллионов евро, в то время как взнос Украины в десять раз меньше.

«Руководство ПАСЕ не захочет терять российские деньги из-за претензий Украины к России. Чтобы Россию убрали из Парламентской ассамблеи окончательно, нужна скоординированная воля США и Европейского союза. Пока что я этой воли не вижу», — отметил Журавко.

Украинская буза против России в ПАСЕ, по словам политика, была инициирована не Киевом, а Вашингтоном. Но в планы Соединенных Штатов Америки не входит изгнание России из Ассамблеи, уверен Журавко.

«Цель США – играть руками Украины на нервах у России, но с условием, что Россия в ПАСЕ остается. Иначе смысла нет», — подчеркнул член Партии регионов.

В заключение Журавко отметил крайне низкий уровень общего профессионализма украинской делегации. С начала января 2021 года делегацию Украины в ПАСЕ возглавляет 31-летяя Мария Мезенцева, которую в стране больше знают не как депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», а как чемпионку по спортивным танцам.

Мезенцева на посту главы национальной делегации сменила другого депутата Рады от «Слуги народа» Елизавету Ясько – психолога по образованию, которая также известна украинцам не своей политической деятельностью, а тем, что является бывшей эстрадной певицей и начинающей киноактрисой.

«Кстати, Ясько планирует скоро сыграть в новом фильме Олега Сенцова. Ныне она оставила свои полномочия, поскольку в Киеве ее сочли не справившейся со своими обязанностями», — добавил Журавко.

В заключение политик отметил, что предыдущие представители Украины в ПАСЕ могли хотя бы написать, что-то внятное, «хоть и дурное», в то время, как новые делегаты не способны даже на это.