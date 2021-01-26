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19:42   26 Января 2021
Армия

Кортунов назвал три условия, при которых США могут развязать масштабную войну

Кортунов назвал три условия, при которых США могут развязать масштабную войну

Последние 10 лет США не участвовали в масштабных военных конфликтах, и само американское общество к этому не готово, считает директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«[Бывший президент США Дональд] Трамп использовал военную силу гораздо менее активно, чем [ Барак] Обама. [Новый президент Джо] Байден говорил, что его администрации будет мирной. Но это не исключает каких-то военных акций», — рассказал он в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Впрочем, эксперт назвал три условия, при которых американцы примут военные действия, инициированные администрацией США.

«Во-первых,  нужны быстрые результаты. Американцам не хочется увязнуть в конфликте, как это было в Афганистане. американцы там 20 лет. И конца их пребыванию там пока что не видно», — уверен эксперт.

Кортунов назвал три условия, при которых США могут развязать масштабную войну

По мнению Кортунова, вторым условием являются потери в американской армии.

«Одно дело — когда война идет в компьютерной игре. Кто-то нажимает на кнопки, кто-то орудует мышкой, взрывы, красивые картинки. Другое дело — когда начинают прибывать гробы американских военных. Я наблюдал такие картины — это не очень приятное зрелище. Публика на это сильно реагирует», — поделился эксперт.

Третьим фактором, как считает гендиректор РСМД, стали серьезные проблемы с американским бюджетом. США не сможет себе позволить крупномасштабную войну, подчеркнул Кортунов.

 «Дольно трудно начинать войну, подобную американским интервенциям в Ирак или Афганистан. Такая война в конечном счете будет стоить триллионы долларов. И на это пойти довольно трудно», — заключил он..

Вместе с тем Кортунов не исключил точечные конфликт и втягивание в войну третьих стран. Эскалация политического кризиса с Китаем вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море вокруг Северной Кореи постепенно перерастает в крупный военный конфликт, предупредил эксперт. 

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о том, как американская армия относится к представителям сексуальных меньшинств в своих рядах.

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