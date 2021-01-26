Кортунов назвал три условия, при которых США могут развязать масштабную войну

Американцам нужны быстрые результаты с минимумом человеческих и финансовых потерь, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД).

Последние 10 лет США не участвовали в масштабных военных конфликтах, и само американское общество к этому не готово, считает директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«[Бывший президент США Дональд] Трамп использовал военную силу гораздо менее активно, чем [ Барак] Обама. [Новый президент Джо] Байден говорил, что его администрации будет мирной. Но это не исключает каких-то военных акций», — рассказал он в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Впрочем, эксперт назвал три условия, при которых американцы примут военные действия, инициированные администрацией США.

«Во-первых, нужны быстрые результаты. Американцам не хочется увязнуть в конфликте, как это было в Афганистане. американцы там 20 лет. И конца их пребыванию там пока что не видно», — уверен эксперт.

По мнению Кортунова, вторым условием являются потери в американской армии.

«Одно дело — когда война идет в компьютерной игре. Кто-то нажимает на кнопки, кто-то орудует мышкой, взрывы, красивые картинки. Другое дело — когда начинают прибывать гробы американских военных. Я наблюдал такие картины — это не очень приятное зрелище. Публика на это сильно реагирует», — поделился эксперт.

Третьим фактором, как считает гендиректор РСМД, стали серьезные проблемы с американским бюджетом. США не сможет себе позволить крупномасштабную войну, подчеркнул Кортунов.

«Дольно трудно начинать войну, подобную американским интервенциям в Ирак или Афганистан. Такая война в конечном счете будет стоить триллионы долларов. И на это пойти довольно трудно», — заключил он..

Вместе с тем Кортунов не исключил точечные конфликт и втягивание в войну третьих стран. Эскалация политического кризиса с Китаем вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море вокруг Северной Кореи постепенно перерастает в крупный военный конфликт, предупредил эксперт.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о том, как американская армия относится к представителям сексуальных меньшинств в своих рядах.