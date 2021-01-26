Карасев назвал главную цель украинского закона о референдуме

По мнению политолога, украинские власти могут попытаться вынести на обсуждение особый статус Донбасса.

Депутаты Верховной рады поддержали президентский законопроект о всеукраинском референдуме. За него проголосовали 255 политиков. Лидер страны Владимир Зеленский внес его в парламент в июне 2020 года, обозначив как неотложный.

Согласно документу, граждане страны на всеукраинском референдуме смогут поднимать на обсуждение вопросы общегосударственного значения, внесения изменений в Конституцию, а также изменения пределов территории страны.

Верховная Рада приняла закон Зеленского о референдуме — 255 голосов «за»https://t.co/8NVSlI24Pm — Новости Донбасса (@novostidnua) January 26, 2021

По мнению аналитиков, одна из главных целей закона состоит в том, чтобы вынести на обсуждение особый статус Донбасса. Ведь речь пойдет не о нарушении территориальной целостности, а об изменении принципа действия этого региона.

«Возможно, законопроект о референдуме как раз и затевался исключительно ради этого "территориального" пункта. Ведь по налогам референдум невозможен, референдумы по НАТО и ЕС проводить не станут, потому что они будут только раскалывать общество. Остается что? Остается административно-территориальное устройство», — выразил мнение директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По словам эксперта, украинская власть также пытается «переложить ответственность» на граждан Украины. Хотя при обсуждении непростых вопросов именно политические силы должны принимать окончательное решение.

С другой стороны, Карасев не исключил, что Киев может устроить и отрицательный ответ по Донбассу.

«Возможно, за упоминанием в законопроекте территориальных вопросов стоит план "Б". Вопрос можно сформулировать так: "Нужна ли нам реинтеграция Донбасса?" и получить отрицательный ответ. Ведь не обязательно должно быть "да". Может быть и "нет". И это будет выход в том случае, если Минск не сработает», — отметил политолог.

Кроме того, Верховная рада выступила за решение Зеленского допустить иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях 2021 года. Предложение поддержали 325 депутатов. В текущем году государство планирует потратить более $1,3 млн. Всего будет проведено семь учений: украино-американские Rapid trident и Sea Breeze, украино-британские «Козак Мейс» и Warrior watcher, украино-румынские Riverine и украино-польские «Три меча» и Silver Saber.