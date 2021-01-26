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18:55   26 Января 2021
Ближнее зарубежье

Карасев назвал главную цель украинского закона о референдуме

Карасев назвал главную цель украинского закона о референдуме

Депутаты Верховной рады поддержали президентский законопроект о всеукраинском референдуме. За него проголосовали 255 политиков. Лидер страны Владимир Зеленский внес его в парламент в июне 2020 года, обозначив как неотложный.

Согласно документу, граждане страны на всеукраинском референдуме смогут поднимать на обсуждение вопросы общегосударственного значения, внесения изменений в Конституцию, а также изменения пределов территории страны.

По мнению аналитиков, одна из главных целей закона состоит в том, чтобы вынести на обсуждение особый статус Донбасса. Ведь речь пойдет не о нарушении территориальной целостности, а об изменении принципа действия этого региона.

«Возможно, законопроект о референдуме как раз и затевался исключительно ради этого "территориального" пункта. Ведь по налогам референдум невозможен, референдумы по НАТО и ЕС проводить не станут, потому что они будут только раскалывать общество. Остается что? Остается административно-территориальное устройство», — выразил мнение директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Карасев назвал главную цель украинского закона о референдуме

По словам эксперта, украинская власть также пытается «переложить ответственность» на граждан Украины. Хотя при обсуждении непростых вопросов именно политические силы должны принимать окончательное решение.

С другой стороны, Карасев не исключил, что Киев может устроить и отрицательный ответ по Донбассу.

«Возможно, за упоминанием в законопроекте территориальных вопросов стоит план "Б". Вопрос можно сформулировать так: "Нужна ли нам реинтеграция Донбасса?" и получить отрицательный ответ. Ведь не обязательно должно быть "да". Может быть и "нет". И это будет выход в том случае, если Минск не сработает», — отметил политолог.

Кроме того, Верховная рада выступила за решение Зеленского допустить иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях 2021 года. Предложение поддержали 325 депутатов. В текущем году государство планирует потратить более $1,3 млн. Всего будет проведено семь учений: украино-американские Rapid trident и Sea Breeze, украино-британские «Козак Мейс» и Warrior watcher, украино-румынские Riverine и украино-польские «Три меча» и Silver Saber.

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