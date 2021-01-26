Рада приняла закон о всеукраинском референдуме во втором чтении

Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержали закон о всеукраинском референдуме во втором чтении.

Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержали закон о всеукраинском референдуме во втором чтении.

Ранее парламент одобрил в первом чтении проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум". Ко второму чтению название закона претерпело изменение. Стоит отметить, что инициатором новой законодательной нормы стал президент Украины Владимир Зеленский.

Исходя из текста закона, на всеукраинский референдум можно вынести один вопрос. Однако существует ряд ограничений. Не допускается голосование о ликвидации независимости Украины, а также о нарушении государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Всеукраинский референдум может быть инициирован по требованию не менее трех миллионов граждан.