Находящиеся за рубежом соратники блогера Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков не вернутся в Россию, уверен главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский.

Находящиеся за рубежом соратники блогера Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков не вернутся в Россию, уверен главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский.

По словам эксперта, за границей они могут наслаждаться свободой, а также без всяких рисков заниматься подстрекательством россиян к несогласованным митингам и акциям. Таким образом им за это ничего не грозит, говорит Сосновский.

"Это такая когорта профессиональных политсидельцев за счет чужих денег за рубежом. Это такая навальновская порода, которая сидит в Берлине, в Вильнюсе, в Лондоне", — цитирует Сосновского Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт уверен, что "зарубежным" сторонникам Навального не нужна его соратница Любовь Соболь, ведь для нее уготована роль "мученицы". За пределы России ее увозить не будут, так как она должна для исполнения своей роли находиться на территории РФ, говорит Сосновский. Поэтому Соболь может не сомневаться, что ее предали и продали, а ее участь — от тюрьмы к тюрьме.

Волков и Жданов продолжат заниматься подстрекательством россиян извне, наблюдая за развитием незаконных протестов со стороны, резюмировал эксперт.