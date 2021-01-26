Добрый бизнес. В Петербурге создают новую соцплощадку для предпринимателей

В случае успеха пилотный проект будет транслироваться во все регионы России.

В конгресс-зале Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» прошел форум «Твори добро». В мероприятии приняли участие представители власти, деловых объединений, благотворительных фондов, общественных организаций и бизнеса. Стороны искали ответы на вопросы: какие направления сегодня охватывает корпоративная социальная деятельность, для чего компаниям участвовать в благотворительности, можно ли средствами PR или другими активностями мотивировать предпринимателей к КСО.

В рамках события эксперты обсудили реализованные в прошедшем году социальные проекты, направленные на смягчение последствий пандемии, поддержку врачей и пациентов и другие общественно значимые инициативы.

Модератор встречи — член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов — отметил, что по данным ВЦИОМ, в 2020 году у 70% опрошенных представителей бизнеса были реализованы программы корпоративного волонтерства, причем у 37% — на постоянной основе.

«С приходом коронавируса в нашу жизнь стало ясно, что бороться с ним можно только сообща, — подчеркнул политик. — Бизнес развернул активную деятельность далеко за пределами своих коммерческих задач: как благотворитель, как организатор инициатив, направленных на смягчение "пандемического" удара».

В обсуждении лучших российских практик взаимодействия особенных людей, власти и бизнеса поучаствовала и однопартиец Панова — самая молодая прабабушка-депутат Елена Ульянова. Президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» рассказала о том, что в Томске действует частная благотворительная служба сурдоперевода, в которой студенты-волонтеры помогают в любое время дня и ночи инвалидам по слуху.

А в небольшом городе Родники Ивановской области учитель физкультуры при помощи инвесторов-благотворителей открыла секцию «Социальные танцы», куда могут ходить не только обычные дети, но и ребята с ментальными нарушениями. В итоге инвалиды, вынужденные учиться на дому и фактически жить в четырех стенах, получили не только колоссальную социализацию, но и всего за год в сотни раз улучшили медпоказатели.

Еще один уникальный проект — это совместная разработка бизнесменов, местной социальной службы и сотрудников пермского интерната «Уральское подворье», где воспитываются дети с девиантным поведением.

«Руководитель учреждения, устав от тотального непослушания воспитанников, большая часть из которых бывшие наркоманы и преступники, придумала проект "Социальная парикмахерская", — рассказывает Ульянова. — Она обратилась к бизнесу с просьбой помочь открыть салон красоты, где бы дети смогли занять себя. В качестве преподавателей привлекли мастеров, которые находятся на пенсии. Соцслужба организовала поток первых клиентов — ими стали лежачие больные, которые также нуждаются в уходе. Позже в парикмахерскую с весьма демократичными ценами начали ходить пенсионеры».

По словам россиянки, проект решил минимум пять важнейших задач. Политик обратила внимание, что таких кейсов она знает тысячи по всей стране. Но ни один не может быть реализован без включения в процесс бизнеса как основного обладателя капитала и главного поставщика рабочих мест на рынке труда.

Самая молодая прабабушка-депутат уверена, что многие предприниматели не понимают, чем бы они могли быть полезны.

«Мы готовы выступить в роли модератора процесса объединения усилий власти, бизнеса, благотворительных организаций и НКО. В ближайшее время "Партия Роста" совместно с "Деловой Россией" разработает социальную платформу, где каждый предприниматель сможет, обратившись к конкретным кейсам и практикам, понять, чем он может быть полезен», — резюмировала зампред «Партии Роста».

В качестве пилотной площадки проекта выступит Санкт-Петербург и Ленинградская область, так как в бизнес-сообществе региона идею уже оценили.