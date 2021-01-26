Солист Мариинки обвинил супругу в попытке убить его

Оперный певец Павел Ш. заявил на свою жену в полицию, обвинив женщину в том, что она хотела зарезать артиста.

Оперный певец Павел Ш. заявил на свою жену в полицию, обвинив женщину в том, что она хотела зарезать артиста.

Солист Мариинского театра сообщил, что жена напала на него во время ссоры и угрожала певцу убийством. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам полицейских, артист обратился в полицию сразу после инцидента, рассказав, что супруга изрезала его ножом. Когда стражи порядка прибыли в квартиру певца на набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге, они обнаружили солиста театра с несколькими ножевыми ранениями. Артист получил удары ножом в спину, левое предплечье и локоть правой руки.

Оперного певца госпитализировали в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.