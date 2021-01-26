Брат обезглавил сестру из-за дележки имущества на Кубани

Брат зарубил сестру из-за наследства в Краснодарском крае. Родственники поссорились во время застолья, начав делить имущество.

Брат зарубил сестру из-за наследства в Краснодарском крае. Родственники поссорились во время застолья, начав делить имущество.

Жестокое убийство произошло в станице Казанской Кавказского района. Сестра приехала к 46-летнему брату в гости. Родственники распивали алкогольные напитки и обсуждали наследство. На утро мужчина вспылил из-за дележки имущества. Он схватил топор и нанес несколько ударов своей сестре, лишив женщину головы.

После убийства брат отправился домой. Соседи увидели обезглавленное тело женщины через забор и вызвали сотрудников правоохранительных органов, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Стражи порядка задержали по подозрению в убийстве брата погибшей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.