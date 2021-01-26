Вассерман: киевских террористов натравливают на Россию

Совершенно не случайно в США увидели свет публикации о возможном переходе замороженных конфликтах в горячую фазу, а также о преступлениях ВСУ против мирных граждан Донбасса – киевских террористов правдами и неправдами пытаются натравить на Россию.

Совершенно не случайно в США увидели свет публикации, в которых говорится о возможном переходе замороженных конфликтах в горячую фазу, а также о преступлениях ВСУ против мирных граждан Донбасса – киевских террористов правдами и неправдами пытаются натравить на Россию.

Об этом в своем блоге на сайте РЕН.тв пишет известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, по словам которого внешние силы для натравливания киевских террористов на Россию используют все доступные средства – от очевидной лжи до неожиданной правды.

Украинская Служба внешней разведке сразу после наступления нового 2021 года сообщила, что дамба, сооруженная в 2014 на Северо-Крымском канале для осуществления водной блокады Крыма, может быть разрушена российскими войсками в результате внезапной боевой операции.

При этом Вассерман напоминает, что киевские власти, вставшие у руля Украины в результате государственного переворота 2014 года, перекрыли Крыму не только поступление пресной воды из Днепра, но отрезали и электроснабжение полуострова.

Для решения этих проблем Россия обеспечила подачу электроэнергии в Крым с Тамани, для чего потребовалось реконструировать практически всю систему электропередачи на полуострове. До сих пор Крым сталкивается с нехваткой пресной воды, и для экономии воды на полуострове проводится ремонт всей системы водопроводов, полностью изношенной за время пребывания Крыма в составе Украины. Если этих мер окажется недостаточно, Россия будет подавать воду в Крым по пластиковым трубам, проложенным по дну Черного моря.

«Нам захватывать канал незачем. Но под таким соусом сами укровояки могут учинить провокацию. Им не впервой», — подчеркивает Вассерман.

При этом организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой находится в США, опубликовала доклад о случаях нарушения прав человека на территории Донбасса, пишет аналитик.

Конечно, в документе в первую очередь говорится о действиях властей Луганской и Донецкой народных республик, но неожиданно американские правозащитники вдруг заметили и преступления украинских военных против мирного населения.

«Впервые за почти семь лет вдруг заметили, что вооружённые силы Украины обстреливают школы и систему жизнеобеспечения, что нацистские боевики угрожают старикам, вынужденным ездить за пенсией на оккупированную Украиной территорию и многие другие укропреступления», — подчеркивает Вассерман.

Этим докладом, по мнению аналитика, главарей киевских террористов предупреждают открытым текстом, что, если указания западных кураторов не будут выполняться, им придется предстать перед Международным уголовным судом и ответить за совершенные преступления. А указания, которые необходимо выполнять, дают другие организации.

Например, американские организации Совет по международным отношениям и Центр превентивных действий выступили с докладом о возможном переходе замороженных военных конфликтов в горячую фазу.

В докладе говорится, что непосредственное военное столкновение между Украиной и Россией маловероятно, но вполне возможно обострение военных действий в Донбассе. При этом отмечается, что в этом случае для самих Соединенных Штатов угроза останется умеренной, так как, хоть Украина и имеет для Вашингтона стратегическое значение, но в союз с США не входит.

«Открытым текстом полагаю: подобные публикации случайно не появляются. Киеву предлагают напасть если не на Москву, то хотя бы на Донецк с Луганском. Где бы ни убивали русские русских — англосаксы в выигрыше», — делает вывод Анатолий Вассерман.

Напомним, вооруженных конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда ВСУ начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, не признавших законность произошедшего перед этим в Киеве государственного переворота.