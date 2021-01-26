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19:00   26 Января 2021
Ближнее зарубежье

Вассерман: киевских террористов натравливают на Россию

Вассерман: киевских террористов натравливают на Россию

Совершенно не случайно в США увидели свет публикации, в которых говорится о возможном переходе замороженных конфликтах в горячую фазу, а также о преступлениях ВСУ против мирных граждан Донбасса – киевских террористов правдами и неправдами пытаются натравить на Россию.

Об этом в своем блоге на сайте РЕН.тв пишет известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, по словам которого внешние силы для натравливания киевских террористов на Россию используют все доступные средства – от очевидной лжи до неожиданной правды.

Украинская Служба внешней разведке сразу после наступления нового 2021 года сообщила, что дамба, сооруженная в 2014 на Северо-Крымском канале для осуществления водной блокады Крыма, может быть разрушена российскими войсками в результате внезапной боевой операции.

При этом Вассерман напоминает, что киевские власти, вставшие у руля Украины в результате государственного переворота 2014 года, перекрыли Крыму не только поступление пресной воды из Днепра, но отрезали и электроснабжение полуострова.

Вассерман: киевских террористов натравливают на Россию

Для решения этих проблем Россия обеспечила подачу электроэнергии в Крым с Тамани, для чего потребовалось реконструировать практически всю систему электропередачи на полуострове. До сих пор Крым сталкивается с нехваткой пресной воды, и для экономии воды на полуострове проводится ремонт всей системы водопроводов, полностью изношенной за время пребывания Крыма в составе Украины. Если этих мер окажется недостаточно, Россия будет подавать воду в Крым по пластиковым трубам, проложенным по дну Черного моря.

«Нам захватывать канал незачем. Но под таким соусом сами укровояки могут учинить провокацию. Им не впервой», — подчеркивает Вассерман.

При этом организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой находится в США, опубликовала доклад о случаях нарушения прав человека на территории Донбасса, пишет аналитик.

Конечно, в документе в первую очередь говорится о действиях властей Луганской и Донецкой народных республик, но неожиданно американские правозащитники вдруг заметили и преступления украинских военных против мирного населения.

«Впервые за почти семь лет вдруг заметили, что вооружённые силы Украины обстреливают школы и систему жизнеобеспечения, что нацистские боевики угрожают старикам, вынужденным ездить за пенсией на оккупированную Украиной территорию и многие другие укропреступления», — подчеркивает Вассерман.

Вассерман: киевских террористов натравливают на Россию

Этим докладом, по мнению аналитика, главарей киевских террористов предупреждают открытым текстом, что, если указания западных кураторов не будут выполняться, им придется предстать перед Международным уголовным судом и ответить за совершенные преступления. А указания, которые необходимо выполнять, дают другие организации.

Например, американские организации Совет по международным отношениям и Центр превентивных действий выступили с докладом о возможном переходе замороженных военных конфликтов в горячую фазу.

В докладе говорится, что непосредственное военное столкновение между Украиной и Россией маловероятно, но вполне возможно обострение военных действий в Донбассе. При этом отмечается, что в этом случае для самих Соединенных Штатов угроза останется умеренной, так как, хоть Украина и имеет для Вашингтона стратегическое значение, но в союз с США не входит.

«Открытым текстом полагаю: подобные публикации случайно не появляются. Киеву предлагают напасть если не на Москву, то хотя бы на Донецк с Луганском. Где бы ни убивали русские русских — англосаксы в выигрыше», — делает вывод Анатолий Вассерман.

Вассерман: киевских террористов натравливают на Россию

Напомним, вооруженных конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда ВСУ начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, не признавших законность произошедшего перед этим в Киеве государственного переворота.

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#донбасс #украина #вассерман #запад #провокации

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