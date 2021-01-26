Папазогло из "Солдат" лишился дорогого велосипеда

Исполнитель роли сержанта Антона Папазогло в сериале "Солдаты" актер Максим Мальцев стал жертвой воров, которые украли у него велосипед.

Исполнитель роли сержанта Антона Папазогло в сериале "Солдаты" актер Максим Мальцев стал жертвой воров, которые украли у него велосипед.

Мужчина оставил "железного коня" на ночь в подъезде, а на утро обнаружил пропажу. Злоумышленники увели дорогой велосипед прямо от квартиры 36-летнего актера. Об инциденте сообщает kp.ru со ссылкой на источник в полиции.

Неприятность произошла в поселении Внуковское в Новой Москве. Сперва Мальцев искал пропажу сам и спрашивал у соседей, а затем обратился к правоохранителям. По словам стражей порядка, из дома по улице Бориса Пастернака украли велосипед марки "GT" синего цвета. Общая сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Максим Мальцев прославился в роли Антона Папазогло в сериале "Солдаты". Сейчас Мальцев является актёром театра имени Вахтангова, также на его счету многочисленные работы в кино и сериалах.