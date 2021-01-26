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17:53   26 Января 2021
Общество

Ученые выяснили влияние музыкальных уроков на умственные способности ребенка

Ученые выяснили влияние музыкальных уроков на умственные способности ребенка

Французские ученые установили, что музыкальные композиции оказывают позитивное влияние на детей еще с внутриутробного возраста.  

Музыка приучает детей к концентрации и мыслительным процессам, помогает оптимизировать работу головного мозга и способствует запоминанию. Об этом говорит исследование, которое провела группа французских ученых. Результаты были собраны и опубликованы в книге "Благоприятное воздействие музыки на мозг".

Научные сотрудники во главе с директором лаборатории Эмманюэля Бигана доказали, что ребенок во время перинатального периода способен усваивать звуки и в годовалом возрасте может вспомнить мелодию. Эксперимент продемонстрировал, что трехмесячные дети, которые еще не умеют говорить, способны подпевать композициям.

"Музыка создает у него макростимуляторы мозговой активности, которые содействуют лучшему усвоению речи, чтения, а позже и обучению в рамках подготовки к школе. Она оказывает так называемое социально-когнитивное воздействие", — говорит Биган.

Профессор считает, что музыка не только оказывает серьезное влияние на нейроны мозга ребенка, но и улучшает коммуникативные способности. Так, занятия музыкой влияют на гибкость сознания человека. Было установлено, что у скрипачей равномерно развиты оба полушария.

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