Ученые выяснили влияние музыкальных уроков на умственные способности ребенка

Французские ученые установили, что музыкальные композиции оказывают позитивное влияние на детей еще с внутриутробного возраста.

Французские ученые установили, что музыкальные композиции оказывают позитивное влияние на детей еще с внутриутробного возраста.

Музыка приучает детей к концентрации и мыслительным процессам, помогает оптимизировать работу головного мозга и способствует запоминанию. Об этом говорит исследование, которое провела группа французских ученых. Результаты были собраны и опубликованы в книге "Благоприятное воздействие музыки на мозг".

Научные сотрудники во главе с директором лаборатории Эмманюэля Бигана доказали, что ребенок во время перинатального периода способен усваивать звуки и в годовалом возрасте может вспомнить мелодию. Эксперимент продемонстрировал, что трехмесячные дети, которые еще не умеют говорить, способны подпевать композициям.

"Музыка создает у него макростимуляторы мозговой активности, которые содействуют лучшему усвоению речи, чтения, а позже и обучению в рамках подготовки к школе. Она оказывает так называемое социально-когнитивное воздействие", — говорит Биган.

Профессор считает, что музыка не только оказывает серьезное влияние на нейроны мозга ребенка, но и улучшает коммуникативные способности. Так, занятия музыкой влияют на гибкость сознания человека. Было установлено, что у скрипачей равномерно развиты оба полушария.