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17:42   26 Января 2021
Армия

Центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске получил новые вертолетные тренажеры

Центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске получил новые вертолетные тренажеры

Летчики ВМФ РФ в Ейске получили тренажеры нового поколения, которые помогут подготовить пилотов для новых российских вертолетоносцев.

Центр подготовки летчиков Военно-морского флота в Ейске получил от подмосковного холдинга "Технодинамика" новые тренажеры на динамической платформе. Оборудование предназначено для обучения экипажей противолодочных вертолётов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52. Тренажеры имитируют полет и помогают будущим пилотам отточить навык управления машинами в критических ситуациях, таких как отказ двигателей, авионики и полет в условиях повышенной турбулентности.

"Новые тренажеры позволят на качественно новом уровне готовить летный и инженерно-технический состав морской авиации ВМФ", - заявил директор "Технодинамика" Игорь Насенков.

Ранее сообщалось, что российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» является настоящей угрозой для ВМС США. К такому мнению пришли аналитики американского издания The National Interest. При этом авторы публикации отмечают, что впечатляющие боевые возможности крейсера делают его «чрезвычайно привлекательной целью, особенно для подводных лодок».

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