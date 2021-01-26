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17:33   26 Января 2021
Происшествия

Преступницы под видом врачей украли 3 млн рублей у пенсионера в Подмосковье

Преступницы под видом врачей украли 3 млн рублей у пенсионера в Подмосковье

Полиция Подмосковья задержала лжеврачей, похитивших более 3 млн рублей у пенсионера. Преступницам грозит до 10 лет заключения в колонии.

Правоохранители задержали двух жительниц Смоленской области по подозрению в краже в особо крупном размере. Следствие считает, что две женщины представились врачами и украли свыше 3 млн рублей у 88-летнего мужчины, передают "Вести Подмосковья".

Во время разговора они отвлекли внимание пенсионера, а затем незаметно похитили у него деньги. После обнаружения пропажи мужчина сразу обратился в правоохранительные органы. Полицейские разыскали злоумышленниц, просмотрев камеры видеонаблюдения. Оказалось, что задержанные уже потратили похищенные средства на личные нужды. Подозреваемых заключили под стражу.

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