Российские саперы разминировали более 700 гектаров территории в Карабахе

Российские миротворцы разминировали более 711 гектаров территории в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Российские миротворцы разминировали более 711 гектаров территории в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации представителя российского миротворческого контингента в НКР полковника Дмитрия Перепелкина, военные проверили 901 здание, свыше 230 км дорог и уничтожили 23 837 взрывоопасных предмета. Кроме того, миротворцы из РФ продолжают оказывать помощь в возвращении в регион местных жителей, бежавших от войны — при содействии военнослужащих ВС России домой вернулись 51 216 человек.

"Обеспечено безопасное прохождение десяти автомобильных колонн ВС Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента", — резюмировал полковник.

Он добавил, что 24 января российские военнослужащие помогли 30 армянам совершить паломничество в монастырь Дадиванк и вернуться обратно.