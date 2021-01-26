Российские саперы разминировали более 700 гектаров территории в Карабахе
Российские миротворцы разминировали более 711 гектаров территории в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.
Согласно информации представителя российского миротворческого контингента в НКР полковника Дмитрия Перепелкина, военные проверили 901 здание, свыше 230 км дорог и уничтожили 23 837 взрывоопасных предмета. Кроме того, миротворцы из РФ продолжают оказывать помощь в возвращении в регион местных жителей, бежавших от войны — при содействии военнослужащих ВС России домой вернулись 51 216 человек.
"Обеспечено безопасное прохождение десяти автомобильных колонн ВС Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента", — резюмировал полковник.
Он добавил, что 24 января российские военнослужащие помогли 30 армянам совершить паломничество в монастырь Дадиванк и вернуться обратно.