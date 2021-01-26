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17:32   26 Января 2021
Армия

Российские саперы разминировали более 700 гектаров территории в Карабахе

Российские саперы разминировали более 700 гектаров территории в Карабахе

Российские миротворцы разминировали более 711 гектаров территории в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации представителя российского миротворческого контингента в НКР полковника Дмитрия Перепелкина, военные проверили 901 здание, свыше 230 км дорог и уничтожили 23 837 взрывоопасных предмета. Кроме того, миротворцы из РФ продолжают оказывать помощь в возвращении в регион местных жителей, бежавших от войны — при содействии военнослужащих ВС России домой вернулись 51 216 человек.

"Обеспечено безопасное прохождение десяти автомобильных колонн ВС Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента", — резюмировал полковник.

Он добавил, что 24 января российские военнослужащие помогли 30 армянам совершить паломничество в монастырь Дадиванк и вернуться обратно.

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#нкр #нагорный карабах #разминирование нкр

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