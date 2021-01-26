Найден способ увеличить эффективность сжигания угольного топлива

Исследователи из МИСиС проанализировали свойства угля и нашли способ увеличить его производительность.

Исследователи из МИСиС проанализировали свойства угля и нашли способ увеличить его производительность.

Российские ученые нашли способ сжигать топливо эффективнее и с меньшим количеством токсичных выбросов в атмосферу. Исследование показало, что использование некоторых солей металлов в качестве катализатора существенно сокращает несгоревший остаток угля. Под влиянием гетерогенных процессов уголь лишается четверти теплоотдачи при сжигании.

Применение нового метода позволит увеличить количество тепла, заметно снижая топливные потери. Кроме того, ученые отмечают, что процесс горения станет более управляемым. Отходы наносят серьезный вред окружающей среде и экологии в целом. Разработка научных сотрудников МИСиС позволит решить сразу несколько экологических и экономических задач.