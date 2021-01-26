Баранец: у России хватит сил вспахать территорию США от океана до океана

Военный эксперт рассказал, как Россия обеспечивает себе превосходство на воде.

Командующие Армией США крайне нервничают из-за того, что в распоряжении России есть ядерные торпеды «Посейдон». Такое мнение на страницах сайта «Комсомольская правда» выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, вооружения РФ достаточно для того, чтобы «вспахать территорию США от океана до океана».

При этом эксперт уточнил, что Москва пойдет на такие смертоносные маневры только в том случае, если Соединенные Штаты первыми совершат ракетно-ядерную атаку по территории России.

«У нас [России] ведь есть еще и атомные подлодки и стратегические "ядерные" бомбардировщики. <…> России нужны все более надежные гарантии поражения противника. Для "неприемлемого ущерба", — как записано в нашей военной доктрине. Логика тут проста: помешают нам сделать это из космоса, — решим задачу из-под воды. Российский золотоголовый мужичек-конструктор — он человек очень смекливый. Всегда соображает, как побольнее дать сдачи даже превосходящему в силе противнику», — считает специалист.

Виктор Баранец привел в пример гиперзвуковую ракету «Циркон», которая обеспечивает России превосходство на воде. Из-за скорости снаряда у ПРО потенциального противника есть буквально несколько минут, чтобы среагировать на надвигающуюся угрозу. Американские ракеты могут перехватывать цели на дальности до 120 километров и тоже летают на гиперзвуковой скорости. Но чтобы такими силами сбить один «Циркон», понадобится около 20 новейших американских ракет.

Справка ПС

На первое место в части применения «Посейдонов» выходит российская подлодка «Хабаровск». Если она даст залп беспилотной торпедой по вероятному противнику, остановить ее будет невозможно. Со скоростью около 200 километров в час снаряд ударит по береговой линии неприятеля, неся за собой масштабное радиоактивное заражение радиусом полторы тысячи километров. За торпедой последует искусственное мегацунами, накрывающее прибрежные города волной высотой до полукилометра.