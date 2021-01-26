Режиссеры поддержали введение уроков отечественного кино в школах

Владимир Бортко считает, что любовь к советским фильмам нужно прививать с первого класса, его молодой коллега выступает за более «осознанный возраст».

Классику отечественного кино могут начать изучать в школах. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Режиссер, сценарист и депутат Госдумы Владимир Бортко в беседе с «Политикой Сегодня» поддержал идею. Он уверен, что и без всяких дополнительных усилий классика советского кино способна заинтересовать современных школьников.

«Советское кино школьником нужно показывать, вот и все. Они с удовольствием будут его смотреть, я вас уверяю. Это как конфета. Ее не надо рекламировать, они и так вкусная», — поделился мнением парламентарий.

Автор знаменитой экранизации «Собачьего сердца» считает, что прививать любовь к отечественному кинематографу можно уже с первого класса.

«Для первоклассников можно показывать "Приключения Буратино", в 11 классе кино уже посложнее, серьезнее», — уверен собеседник издания.

Молодой режиссер Егор Сальников в разговоре с корреспондентом ПС тоже поддержал планы ввести новый предмет в школе о советском и российском кино. Однако по его мнению, начинать нужно со среднего звена, не раньше седьмого класса, «когда человек становится осознанным».

В список режиссеров, чьи ленты нужно обязательно показывать школьникам, Сальников включил бы ранних Элема Климова, Андрея Тарковского, Никиту Михалкова, а также Георгия Данелию, Андрея Кончаловского, Михаила Ромма, Станислава Говорухина, Сергея Эйзенштейна, его ученика Григория Александрова, Павла Чухрая, Михаила Калатозова.

«Это я про советский кинематограф. Но важен невероятно и зарубежный. Классика неореализма, мюзиклов Америки, польская волна 80-х», — заключил Сальников.

Ответственными за выполнение поручения президента назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова. Доклад по вопросу должен быть представлен к середине 2021 года.