Помощь медиков потребовалась киноактрисе Елене Лядовой

Звезда нашумевших кинокартин "Левиафан" и "Псих" Елена Лядова госпитализирована в одну из московских больниц.

Звезда нашумевших кинокартин "Левиафан" и "Псих" Елена Лядова госпитализирована в одну из московских больниц.

Предварительная причина госпитализации киноактрисы — гинекологическая болезнь. По сообщению "МК", скорую помощь звезде "Левиафана" и "Психа" вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.

Как известно, Вдовиченков и Лядова познакомились на съемках "Левиафана" и позже поженились. Кроме любви зрителей, Елена Лядова завоевала и несколько престижных кинопремий, среди которых "Ника" и "Золотой орел", которые она получала трижды.