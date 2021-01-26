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16:48   26 Января 2021
Происшествия

Помощь медиков потребовалась киноактрисе Елене Лядовой

Помощь медиков потребовалась киноактрисе Елене Лядовой

Звезда нашумевших кинокартин "Левиафан" и "Псих" Елена Лядова госпитализирована в одну из московских больниц.

Предварительная причина госпитализации киноактрисы — гинекологическая болезнь. По сообщению "МК", скорую помощь звезде "Левиафана" и "Психа" вызвал ее супруг Владимир Вдовиченков.

Как известно, Вдовиченков и Лядова познакомились на съемках "Левиафана" и позже поженились. Кроме любви зрителей, Елена Лядова завоевала и несколько престижных кинопремий, среди которых "Ника" и "Золотой орел", которые она получала трижды.

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#левиафан #лядова #гинекология

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