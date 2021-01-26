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16:45   26 Января 2021
Происшествия

Хулиганы попытались ослепить пилота лазером в аэропорту Пулково

Хулиганы попытались ослепить пилота лазером в аэропорту Пулково

Злоумышленники баловались с лазером неподалеку от аэропорта Пулково, в результате чего ослепили командира пассажирского самолета при посадке.

Борт совершал перелет по маршруту Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург и готовился к посадке в воздушной гавани Северной столицы, когда неизвестные хулиганы ослепили командира судна лазером. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По словам пилота, на безопасность полета и саму посадку в Пулково досадный инцидент не повлиял. Пассажирский самолет сел в штатном режиме. Источник лазерного луча находился в ресторане между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. В рамках ЧП проводится доследственная проверка.

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