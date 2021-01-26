Сатановский назвал имя главного бенефициара прихода Байдена к власти

Специалист назвал имя того, кто привел пожилого демократа к победе на выборах 2020 года.

Новый президент США Джозеф Байден вместе со своим заместителем Камалой Харрис сейчас представляют самую главную опасность для мировой стабильности, полагает российский политолог Евгений Сатановский. В беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» он рассказал, что пытался разузнать подробности будущей политики Байдена у своих коллег из-за океана. Те, в свою очередь, намекнули Сатановскому на человека, который стоит за парой «Байден-Харрис».

«Джо Байден не [Дональд] Трамп – он гораздо хуже. И дело не в Камале Харрис. Я справился тут на выходных, созвонился с друзьями в Америке, которые сидят сильно недалеко от верха и примерно разбираются в происходящем. И они сказали мне вещь, которую я не слышал ни от одного из наших политологов. Вообще-то эти выборы выиграл никакой не Байден. Их выиграл Барак Обама», — отметил эксперт.

Именно благодаря усилиям 44-го президента США пожилой Джо Байден возглавил Белый дом после выборов 2020 года. Если присмотреться к кабинету министров, который собрал демократ, то можно увидеть, что это, по сути, «второе издание» команды Обамы. Республиканец Дональд Трамп, по мнению Сатановского, тоже покинул свой пост не просто так. Ему было сделано «предложение, от которого невозможно отказаться».

«Ближайшие восемь лет Америкой, теряющей силы, гаснущей, с невероятными проблемами и полным отсутствием шансов их решить, будут править отмороженные на всю голову люди, зацикленные на том, что они называют правами человека. Люди, готовые к интервенции в любую секунду. Вспомните, с чьей подачи была изничтожена Ливия, и начало гражданской войны в Сирии», — подытожил политолог в эфире «Вести FM».

«Политика Сегодня» уже писала о том, как команда Джо Байдена планирует перепечатать купюру номиналом в 20 долларов США. Вместо 7-го президента страны Эндрю Джексона демократы хотят поместить на нее изображение Гарриет Табмен – темнокожей женщины, которая боролась за освобождение рабов в 1850-х годах.