Канцлер ФРГ обсудила с главой США вопросы внешней политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в немецком правительстве.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в немецком правительстве.

Ангела Меркель созвонилась с Джо Байденом и поздравила его с инаугурацией. Кроме того, канцлер ФРГ пригласила нового президента Америки посетить Германию, как только будет позволять ситуация с пандемией.

В телефонном разговоре немецкий политик поприветствовала решение американских властей вернуться в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату. Меркель также выразила готовность ФРГ брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Главы двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и Иране, коронавирус, торговую и климатическую политику. Говоря о COVID-19, лидеры США и Германии пришли к выводу, что в борьбе с пандемией необходимо международное взаимодействие.