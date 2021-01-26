Юшков объяснил, почему Байден не сможет отменить санкции против «СП-2»

Американские санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» были введены не президентским указом, а федеральным законом, поэтому новый президент США Джо Байден не смог бы их отменить, даже, если бы захотел это сделать.

Американские санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» были введены не президентским указом, а федеральным законом, поэтому новый президент США Джо Байден не смог бы их отменить, даже, если бы захотел это сделать.

Об этом в рамках телепередачи «События. 25-й час» на канале ТВЦ заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам аналитика, Байден, в отличие от своего предшественника на посту президента США Дональда Трампа, является классическим политиком и не станет демонстративно унижать европейцев. Но это не значит, что американцы не продолжат давить на Европу в вопросе достройки «Северного потока – 2» в закрытой части переговоров.

«Отменить старые санкции, введенные против строительства "Северного потока – 2", Байден не смог бы даже при желании, потому что ограничения были введены федеральным законом, а не президентским указом», — объяснил Юшков.

Кроме того, добавил эксперт, в вопросе давления на Москву в Соединенных Штатах Америки существует консенсус, все согласны с тем, что нужно вводить против России новые санкции и продвигать в Европе американские экономические интересы. И европейцы, которые заинтересованы в достройке российского газопровода и пытаются защищать «Северный поток – 2» не смогут в корне изменить ситуацию.

Напомним, новые более жесткие санкции против «Северного потока – 2» были прописаны в оборонном бюджете США на 2021 год. Дональд Трамп в конце своего президентского срока попытался наложить вето на этот закон, но документ все же был принят Конгрессом.

20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, который, однако, еще в своих предвыборных обещаниях заявлял о необходимости продолжать давление на Европу и Германию, чтобы не допустить достройки «Северного потока — 2».