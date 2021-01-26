ПАСЕ потребовала от Польши восстановить независимость судов

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) резко раскритиковали системы судов в Польше и Молдавии. Особенно досталось польской судебной реформе.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) резко раскритиковали системы судов в Польше и Молдавии. Особенно досталось польской судебной реформе.

В резолюции ПАСЕ, принятой 26 января, говорится, что «Ассамблея осуждает кампанию запугивания, проводимую политическими властями против некоторых критически настроенных судей и против системы правосудия в целом». При этом сами польские судьи не защищены, говорится в локументы.

«Такое поведение недостойно демократии и правового государства», — подчеркнули парламентарии.

ПАСЕ обеспокоена тем, что в последние месяцы в Польше преследовали судей, запугивали и понижали в должности. Это касается тех стражей закона, которые выступали против реформы, призывали к независимости судебной системы, а также привлекали внимание к проблеме.

Конституционный кризис в Польше до сих пор не урегулирован, считают депутаты. КС жестко контролируется исполнительной властью, а Национальный судебный совет «не является автономным органом, независимым от исполнительной и законодательной власти».

ПАСЕ призывает польские власти привести судебную систему в соответствие со стандартами Совета Европы и отменить реформу.

В Молдавии же депутатов беспокоит сближение «части судебных и политических властей», поскольку оно ставит под сомнение эффективность борьбы со злоупотреблениями во власти. Молдавии, как считают в ПАСЕ, нужно продолжать судебную реформу и нарастить усилия по борьбе с коррупцией в судебной системе.