16:14 26 Января 2021Общество
Роспотребнадзор сообщил о смерти бывшего главного санитарного врача РФ
Бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство отметило вклад Беляева в российскую систему здравоохранения. Ученый посвятил свою профессиональную жизнь исследованию создания условий для формирования здоровья, а также разработке научных основ организации и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.
"Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор выразил соболезнования родным и близким Евгения Беляева.