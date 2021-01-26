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16:14   26 Января 2021
Общество

Роспотребнадзор сообщил о смерти бывшего главного санитарного врача РФ

Роспотребнадзор сообщил о смерти бывшего главного санитарного врача РФ

Бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отметило вклад Беляева в российскую систему здравоохранения. Ученый посвятил свою профессиональную жизнь исследованию создания условий для формирования здоровья, а также разработке научных основ организации и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.

"Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор выразил соболезнования родным и близким Евгения Беляева.

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#роспотребнадзор #врач #беляев

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