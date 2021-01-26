Баранец рассказал об отношении офицеров США к трансгендерам в армии

Военный обозреватель заверил, что к сексуальным меньшинствам американские солдаты уже почти привыкли.

Новый американский президент Джозеф Байден отменил запрет на службу в армии для трансгендеров, который ввел 45-й глава Белого дома Дональд Трамп. Впервые такую возможность лицам нетрадиционной ориентации предоставил Барак Обама, однако при президентстве Трампа путь в вооруженные силы для «радужных бойцов» был закрыт.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о том, как американская армия относится к представителям сексуальных меньшинств в своих рядах. Офицеры и солдаты из Соединенных Штатов сами рассказывали эксперту о «чересчур толерантном» отношении в рядах вооруженных сил дяди Сэма.

«Я получал от них какие-то странные ответы на свои вопросы. Как сказал мне один из офицеров Министерства обороны США, у них такое общество, которое начинает "смиряться" с представителями сексуальных меньшинств. Они уже свыклись с этим. Но эта проблема в армии США очень большая. Доходит до того, что для них [трансгендеров] там строят специальные общежития, где они живут парами в одной комнате. Там царит эта ненормальная, нечеловеческая культура», — посетовал Баранец.

Вопрос о том, насколько сильно это влияет на боеспособность американской армии, остается открытым, полагает военный эксперт. Однако одно, по мнению спикера, можно сказать точно: победить Вооруженные силы США теперь можно только атаковав их «с тыла».

В заявлении Джо Байдена говорится, что сила Соединенных Штатов состоит в ее «разнообразии». Указ нового президента предписывает немедленно внести в систему военного учета всех тех, кто «пострадал от режима Дональда Трампа».