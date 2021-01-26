МВФ улучшил прогноз по росту экономики в России в 2021 году

По данным организации, показатель составит 3%.

Международный валютный фонд (МВФ) изменил в сторону увеличения прогнозируемые показатели роста экономики России в 2021 году. Об этом говорится в обзоре мировой экономики World Economic Outlook Update, который был опубликован организацией.

Если в октябре 2020 года МВФ оценивал динамику экономики России на 2,8%, то в этот раз показатель улучшился до 3%.

При этом рост мировой экономики, по данным учреждения, в 2021 году вырастет на 5,5% (до этого ожидалось на 5,2%).

По прогнозам Центробанка РФ, темпы роста ВВП в наступившем году составят 3-4%.