16:18 26 Января 2021Россия
МВФ улучшил прогноз по росту экономики в России в 2021 году
По данным организации, показатель составит 3%.
Международный валютный фонд (МВФ) изменил в сторону увеличения прогнозируемые показатели роста экономики России в 2021 году. Об этом говорится в обзоре мировой экономики World Economic Outlook Update, который был опубликован организацией.
Если в октябре 2020 года МВФ оценивал динамику экономики России на 2,8%, то в этот раз показатель улучшился до 3%.
При этом рост мировой экономики, по данным учреждения, в 2021 году вырастет на 5,5% (до этого ожидалось на 5,2%).
По прогнозам Центробанка РФ, темпы роста ВВП в наступившем году составят 3-4%.