Внезапное появление российских Ту-142 в небе над Аляской испугало США

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над Аляской. Эксперты уверены, что патрулирование в этом регионе имело четкую цель.

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над Аляской. Эксперты уверены, что патрулирование в этом регионе имело четкую цель.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что главная задача Ту-142 заключается в обнаружении и уничтожении стратегических и атомных подводных лодок с ударным вооружением. По его словам, российские самолеты побывали именно в том секторе, где США планируют усилить свое военное присутствие и регулярно проводят учения, передает телеканал "360".

"Когда проводились эти учения, тоже появлялись наши Ту-142. Американцы очень удивились, откуда мы узнали, как подгадали", — рассказал эксперт.

Леонков подчеркнул, что подобными полетами Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность молниеносно реагировать на любого рода угрозы у своих границ. Внезапное появление российских Ту-142 в небе над Аляской сильно напугало США

"Этот регион мы укрепляем в плановом порядке, потому что если этого делать не будем, то с той стороны это делать будут однозначно", — подытожил он.

Стоит отметить, что Ту-142 не входили в чужое воздушное пространство, а делали все в соответствии с международными правилами.