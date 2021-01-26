Дежурство МиГ-31БМ вдоль трассы СМП закроет от НАТО всю российскую Арктику

Северный морской путь находится под защитой истребителей-перехватчиков авиаэскадрильи Северного флота, которые будут на ротационной основе дежурить на заполярных островных и материковых аэродромах.

Северный морской путь находится под защитой истребителей-перехватчиков авиаэскадрильи Северного флота, которые будут на ротационной основе дежурить на заполярных островных и материковых аэродромах.

Об этом сообщает газета «Известия», отмечая, что часть мощнейших в мире истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ была размещена в Мончегорске еще в 2019 году, но в конце 2020 года перед ними была поставлена новая задача – охранять Севморпуть, вдоль которого было отремонтировало более десяти аэродромов для передислокации самолетов в случае необходимости.

«Истребители новой арктической эскадрильи 98-го отдельного смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО будут дежурить на аэродромах вдоль трассы СМП на ротационной основе. При этом основным пунктом их базирования останется Мончегорск», — сообщает издание, ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

При этом отмечается, что на протяжении всего 2020 года авиачасть проводила экспериментальные учения, в ходе которых отрабатывались действия самолетов на всей протяженности Севморпути, и командование признало эти учения успешными.

До 2019 года, сообщает издание, 98-й авиаполк включал в себя лишь одну эскадрилью истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, но затем было принято решение сформировать второе подразделение, чтобы пока одна эскадрилья «боевых воздушных кораблей» прикрывает базы флота и Кольский полуостров, вторая могла обеспечить безопасность отдаленных северных территорий.

В январе 2021 года в Министерстве обороны сообщили, что МиГ-31БМ уже приступили к боевому дежурству, разместившись на аэродроме Рогачево на архипелаге Новая Земля, где ранее был системами С-400 полк Противовоздушной обороны Северного флота РФ.

Решение Минобороны в беседе с «Известиями» прокомментировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России полковник Игорь Маликов, который считает, что истребители-перехватчики МиГ-31БМ отлично подходят для службы в Арктике.

«У нас в принципе вся техника рассчитана на работу при температуре от –50 до +50. МиГ-31БМ — сложная машина, но вполне способна выполнять все задачи за Полярным кругом. У нее большая дальность полета, эффективный радиолокатор, новые точные и дальнобойные ракеты. По большому счету такие самолеты смогут полностью перекрыть воздушное пространство над Арктикой», — уверен летчик-испытатель.

Также ситуацию прокомментировал и военный эксперт Владислав Шурыгин, который считает логичным решение Минобороны прикрыть стратегическое северное направление силами МиГ-31БМ.

По словам эксперта, к Северному морскому пути могут попытаться приблизиться корабли НАТО, тем более, что множество стационарных объектов и командных пунктов Североатлантического Альянса находится в Норвегии и вокруг нее.

При этом Шурыгин отметил, что арктическая эскадрилья не будет перебазирована на Новую Землю на постоянной основе. В соответствии с современной российской концепцией, самолеты эскадрильи будут в случае необходимости размещаться на специально созданной сети аэродромов, вести вдоль Севморпути боевое дежурство и выполнять поставленные задачи, а затем будут возвращаться обратно.