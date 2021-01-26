Путин и Воробьев открыли Репинскую развязку в Химках

Работники транспортных служб открыли движение по Репинской развязке на Ленинградском шоссе в Химках. Новый участок посетил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Работники транспортных служб открыли движение по Репинской развязке на Ленинградском шоссе в Химках. Новый участок посетил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Компанию российскому лидеру составил глава Подмосковья Андрей Воробьев, передает телеканал "360". Новый путепровод пролегает между Старыми и Новыми Химками.

Открытие развязки поможет в создании рабочих мест и обеспечит ввод в эксплуатацию жилья, отметил губернатор Московской области.

Путепровод поручил построить российский лидер Владимир Путин во время визита на НПО "Энергомаш" в апреле 2019 года. На транспортной развязке установили светофоры, сделали пешеходные переходы, а также оформили архитектурное и наружное освещение.